У монастирі під Києвом з'явився церковний притулок для бездомних котів (рос.)

В нескольких километрах от Киева, где мегаполис сменяется удивительно красивой природой, действует один из самых необычных приютов для кошек. Бездомных мурлык под свою опеку взяли монахи из Нещеровского Спасо-Преображенского монастыря. Котов здесь опекают уже несколько лет, хотя такая практика – большая редкость для монастырской жизни.

Мурлыки встречают гостей практически у ворот: особенность этого приюта – подопечные монахов не сидят в тесных клетках, а свободно прогуливаются по территории. Днем – греются на солнце и "общаются" с прихожанами, а ночью прячутся в теплые домики.

Присматривает за "пушистой братией" послушник монастыря Максим Лысенков. Он признается: приют рассчитан на 20 котов, но сейчас их гораздо больше – приют уже переполнен. Однако еду и кров предоставляют всем хвостатым постояльцам.

"Сейчас у нас живут больше 40 котов. Мы их стерилизуем, лечим и стараемся пристраивать", – рассказывает он о подопечных.

Процедуры послушник делает сам: промывает простуженные глаза, обрабатывает от паразитов и закапывает уши. "Многому пришлось научиться", – улыбается Максим.

Также четвероногих обитателей монастыря регулярно навещает ветеринар, который присматривает за их здоровьем.

"К нам приезжает доктор из Обухова. Возить котов на лечение в Киев обошлось бы намного дороже", – рассказывает послушник.

Монастырские коты выглядят упитанными и довольными жизнью, большинство из них с удовольствием приходят пообщаться: завидев нас, познакомиться сбежались с десяток котят.

"В этом году к нам привезли много бездомных малышей. Надеемся, им удастся найти новый дом", – говорят монахи.

Правда, в последнее время котов больше привозят, чем забирают: в день нашего визита в монастырь приехала кошка из Борисполя, которую выбросили на улицу с котятами. Новички с опаской выглядывали из своей коробки, но привлекли внимание более "опытных" постояльцев: к ним тут же пришли "гости".

А вот собака в приюте – только одна, пожилая Котлета.

"Больше мы завести не можем, поскольку собаки более шумные, чем коты, и могут помешать церковной службе: ночью мы читаем молитвы, и их "перекличка" очень отвлекала бы", – говорит Максим.

С собакой коты уживаются мирно.

"Они приходят к ней погреться в будку, иногда даже спят на собаке сверху! И она не возражает", – рассказал послушник.

У каждого обитателя приюта есть кличка.

"Мы не придумываем имена специально. Кошка у нас живет, и как-то они сами у них появляются – из-за их характера или внешности. Единственное – никогда не даем им человеческих имен", – объясняет Максим.

К примеру, рыжую кошечку зовут Мандаринка, а пеструю малышку, которую привезли несколько дней назад – Сардинка.

Есть у монахов и свои любимцы. Например, кот Фунтик здесь считается "домашним": огромный вислоухий кот живет в келье.

"Он у меня квартирный кот", – шутит его хозяин.

А вот в храм котейкам хода нет: не положено.

"Исключения сделали только раз: когда в храме завелись мыши. Настоятель тогда решил запустить туда нашего старожила, но он с заданием не справился. Так что пришлось ставить мышеловки", – рассказали нам в монастыре.

Остальные коты живут в своих домиках. Их сооружают монахи или дарят волонтеры. Когда мы гостили в приюте, в монастырь привезли необычный кошачий "небоскреб" – утепленный котодом на четыре этажа! Его разработал и помог собрать волонтер Владислав Нагорный.

Также прихожане привозят мурлыкам гостинцы – сухой корм и кошачьи консервы. Таким подаркам только рады: котеек в приюте очень много и прокормить их нелегко. Помочь приюту можно и удаленно: на сайте монастыря есть реквизиты для пожертвований для котиков. А лучше всего – съездить в гости, чтобы забрать приютского кота домой.

"Ведь забота о братьях наших меньших – это тоже проявление милосердия", – говорят в монастыре.