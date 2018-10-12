До дня Білої тростини для незрячих Київщини організували паломництво до Китаївської пустині

Громада Кафедрального собору УПЦ провела благодійну акцію до Міжнародного дня Білої тростини, який відзначається 15 жовтня.

У середу, 11 жовтня, соціальний відділ Воскресенського Кафедрального собору УПЦ організував паломницьку поїздку з екскурсією для незрячих з Київської області в монастир столиці, повідомляється на сайті собору.

У паломницькій поїздці в Свято-Троїцький Китаївський монастир брав участь Володимир Турський, який є керівником першого в Україні православного реабілітаційного центру для сліпих у Фастівському районі, в селі Велика Мотовилівка.

"У Володимира Миколайовича повністю відсутній зір, проте він знаходить сили допомагати людям, які опинилися у такій біді, надає їм духовну і матеріальну підтримку на базі центру. Раніше соціальний відділ Кафедрального собору приїжджав у гості в цей реабілітаційний центр, куди передавав продукти та одяг, а В. Турський був неодноразово на території Кафедрального собору з виставкою ікон для сліпих", - розповіли організатори.

Людей з інвалідністю гостинно зустріли в обителі, провели екскурсію територією Свято-Троїцького Китаївського монастиря, розповіли історію і провели значущими місцями і святинями. Паломників нагодували у трапезній монастиря. Керівник реабілітаційного центру сліпих Турський подякував монахам за участь та подарував ікону, зроблену для незрячих.