125 років тому в Одесі був освячений храм Андрія Первозванного

125 років тому, 12 жовтня 1893 року, на Андріївському подвор'ї в Одесі було освячено нижній храм в ім'я апостола Андрія Первозванного.

Подвор'я до революції слугувало перевалочним паломницьким пунктом між Росією і Афоном. Паломники тут знаходили ночівлю, харчування і оформляли проїзні документи, повідомляє "Правда за Одесу".

При подвор'ї знаходилося два храми – в ім'я апостола Андрія Первозванного і преподобного Сергія Радонезького.

Після революції храм було перетворено радянською владою на Палац Культури трамвайно-тролейбусного управління.

У жовтні 1996 року великими працями митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела будинок повернуто Одеській єпархії УПЦ.

На цей час у подвор'ї розташовується на першому поверсі храм на честь Тихвінської ікони Божої Матері, а на другому поверсі актовий зал, у якому регулярно проходять єпархіальні збори.