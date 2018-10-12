Грецький професор-богослов розповів студентам Київської духовної академії про місії священиків і вірян

У Київській духовній академії і семінарії 12 жовтня відбулась лекція відомого грецького біблеїста професора Петроса Василіадіса (Салоніки, Греція), президента Всесвітньої конференції асоціацій богословських інститутів та освітян.

Лекція на тему: “Православне розуміння місії”, була прочитана для студентів I курсу магістратури, повідомляє прес-служба КДА.

Професор Василіадіс розповів семінаристам про можливий розвиток та перспективи місії священнослужителів та мирян. Гість звернув увагу на те, що проповідь має розвиватися, базуючись на Біблії, в правильній її святоотцівській інтерпретації та літургії.

Також пан Петрос відзначив, що богослов’я має вивчатися на досвіді минулого, але з перспективою майбутнього.

Після лекції біблеїст відповів на питання студентів.