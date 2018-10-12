В УПЦ заявили про невизнання "ставропігії, створеної на Фанарі"

В Українській Православній Церкві прокоментували рішення Синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня.

Коментар Керуючого справами УПЦ митрополита Антонія оприлюднено на офіційному сайті УПЦ.

«Те, що відбулося на Синоді в Стамбулі вчора, шокувало весь православний світ. Схоже на те, що Константинопольський патріархат свідомо стає на шлях розколу світового Православ’я. Патріарх Варфоломій проігнорував заклики Помісних Церков скликати нараду Предстоятелів з метою вироблення спільного й соборного вирішення українського церковного питання і в односторонньому порядку прийняв дуже серйозні, але хибні рішення. Надіюсь, що світове Православ’я дасть цьому діянню об’єктивну оцінку», - сказав митрополит Антоній.

Керуючий справами УПЦ підкреслив, що «документ Константинопольського Синоду породжує більше запитань, аніж дає відповідей. Зокрема, незрозумілим залишається статус УПЦ КП і УАПЦ».

Митрополит Антоній розповів, як вплинуть ці рішення на Українську Православну Церкву.

«У реальності для нашої Церкви нічого не змінилося. […] Ми не визнаємо ставропігії, створення якої проголосили з Фанару»,- сказав він.

Владика Антоній розповів, що ймовірно УПЦ КП та УАПЦ «втратили навіть ту незалежність […], яку мали і на якій завжди наголошували».