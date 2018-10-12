Названо володаря Гран-прі фестивалю православного кіно "Покров"

Закриття XVI Міжнародного фестивалю православного кіно «Покров» пройшло у столичному «Будинку кіно».

Як повідомляє «Фома в Україні», в рамках заходу відбулося нагородження авторів кращих стрічок. Загалом у фестивалі взяло участь 70 фільмів із дев'яти країн.

Гран-Прі фестивалю отримав документальний фільм «Свідки любові» (режисер Наталія Гугуева).

Нагороди авторам стрічок вручали духівник фестивалю архієпископ Іона, директор протоієрей Олександр Акулов, члени журі Єгор Бенкендорф (голова), протодиякон Олександр Карпенко, Юлія Комінко та Юрій Калина. Традиційно без призу не поїхав ніхто з учасників.

Кращі фільми були визначені у чотирьох номінаціях.

Найбільше стрічок цього року було представлено в категоріях «Короткометражне ігрове кіно» та «Документальне кіно».