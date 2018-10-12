УПЦ на 55 тисяч гривень закупить гігієнічні набори для постраждалих в Ічні

Відділ із соціально-гуманітарних питань УПЦ закупить гігієнічних наборів на 55 284 гривень для постраждалих від вибухів артскладів в Ічні.

Про це сказав голова відділу протоієрей Владислав Діханов, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Збір коштів та гуманітарної допомоги для постраждалих від надзвичайної ситуації в Ічні Відділ із соціально-гуманітарних питань оголосив в усіх єпархіях Української Православної Церкви.

На сьогодні для постраждалих в Ічні зібрано 14 991,98 гривень. Також 10 293 гривень направила Митрополія УПЦ, 30 тисяч гривень відділ виділив для потерпілих із власного фонду.

«На них, виходячи з консультацій зі священиками Ніжинської єпархії, відповідальними за допомогу постраждалим, ми прийняли рішення зробити закупівлю і передачу гігієнічних наборів», – зазначив протоієрей Владислав Діханов.

Голова соціально-гуманітарного відділу раніше наголошував, що особливої домоги постраждалі від техногенної аварії на військовому арсеналі біля Ічні потребуватимуть тоді, коли почнуть повертатися до своїх зруйнованих домівок.

Тому збори коштів і гуманітарної допомоги тривають.