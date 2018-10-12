У Марфо-Маріїнській обителі милосердя відзначили день обрітення мощей великої княгині Єлисавети

У Марфо-Маріїнській обителі милосердя відзначили день обрітення мощей преподобномучениці великої княгині Єлисавети Феодорівни.

Як повідомляє patriarchia.ru, цього дня літургія відбулася в Покровському соборі обителі.

На богослужінні були піднесені прохання про єдність Православної Церкви та збереження Церкви від розколів, і про мир в Україні.

По завершенні Літургії було звершено славлення і молитву біля раки з мощами преподобномучениці Єлисавети.

У той же день у рамках урочистостей в Марфо-Маріїнської обителі єпископ Пантелеімон освятив каплицю на честь святої преподобномучениці великої княгині Єлисавети Феодорівни.

На завершення свята відбувся концерт класичної музики.

*У поточному році виповнилося 100 років від дня мученицької кончини преподобномучениці великої княгині Єлисавети Феодорівни, засновниці Марфо-Маріїнської обителі милосердя. 15 липня в місті Алапаєвськ, де в рамках Царських днів, відбулися пам'ятні заходи, присвячені 100-річчю від дня подвигу преподобномучениць великої княгині Єлисавети Феодорівни Романової та інокині Варвари і постраждалих з ними князів імператорської крові.