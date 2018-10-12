Православні відзначили Собор преподобних отців Печерських, що в Ближніх печерах почивають

Напередодні свята Собору преподобних отців Печерських, що в Ближніх печерах почивають, всенічне бдіння у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій.

У сам день свята, 11 жовтня, Божественну літургію в тому ж храмі очолив намісник обителі митрополит Павел у співслужінні представників єпископату та численного духовенства, повідомляється на сайті Києво-Печерської лаври.

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній розповів про мету християнського життя та преподобних, яких вшановували в цей день.

«Подвиг чернецтва полягає в прагненні підпорядкувати свою волю волі Божій. Один сучасний богослов говорить про те, що монахи – це ті люди, які принесли себе в безкровну жертву Богу. Монахи не просто відреклися від світу, тому що вони його зненавиділи.

Ні, людина не може ненавидіти те, що створив Бог, людина не може ненавидіти життя як таке, але чернець – це той, хто усвідомив скорботність цього життя, хто усвідомив головну проблему, яка полягає не в іншому, але в ньому самому. І для того, щоб принести себе в жертву Богу, людина йде цим покірливим шляхом, пронизуючи кожну хвилину і кожну секунду свого життя усвідомленням того, що вона грішна людина.

Монашество – це особливий подвиг. І наші святі співвітчизники вчать нас бути наслідувачами цього великого подвигу. Вони, живучи тут на землі, стали справжніми героями нашої Батьківщини, здобули і інше Царство – Царство вишнє», - сказав митрополит Антоній.

За літургією були піднесені сугубі молитви за збереження в єдності Церкви Православної і за мир в Україні.

За традицією в цей день в лаврі під час усіх богослужінь підносяться сугубі заупокійні молитви за всю спочилу братію Печерської обителі.

Після закінчення пізньої відбувся хресний хід до Ближніх печер. Дорогою були освячені мозаїчні зображення преподобних Антонія і Феодосія Печерських і святих первоверховних апостолів Петра і Павла на арці біля Ближніх печер. При вході в Ближні печери було звершено молебень.