Священик з Київщини, який був пожежником-ліквідатором на ЧАЕС, потребує допомоги у лікуванні

Клірик Бориспільської єпархії УПЦ, настоятель храму на честь Різдва Богородиці в селі Тарасівка Броварського району Київської області протоієрей Володимир Прищепа потребує допомоги у лікуванні.

Батюшка Володимир до служіння священиком працював у 1989 році пожежником-ліквідатором на ЧАЕС, безпосередньо на реакторі. Там він дав обіцянку Богу, що якщо залишиться живим, то присвятить своє життя служінню Богу, повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.

Але Чорнобиль не пройшов безслідно для Володимира Прищепи. Спочатку йому поставили діагноз «гостра променева хвороба» на фоні якої з'явилися інші хвороби: цукровий діабет і «рак легенів».

Під час однієї з операцій у Володимира обірвався тромб і він навіть пережив клінічну смерть. У 2007 р. він виконує обіцянку Богу і рукополагається в сан священика та направляється в село Тарасівка на посаду настоятеля новоствореної парафії.

До цього часу батюшка лікувався і підтримував здоров'я з Божою допомогою за свої кошти і дякуючи друзям та парафіянам.

"Проте страшна хвороба XXI століття у боротьбі за людське життя інколи здається сильнішою за людські старання. Нещодавно до букету хвороб отця Володимира додався ще один: рак сигмовидної кишки з метастазами в печінку. Минулого року батюшка переніс дві складні операції", - ідеться у повідомленні.

На цей час батюшка проходить повторний курс хіміотерапії. На дороге лікування у настоятеля віддаленої від столиці парафії незначні фінансові можливості.

Реквізити для допомоги батюшці можна знайти тут.