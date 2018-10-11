Закарпатські священики благословили військових, які вирушають на Схід

У вівторок, 9 жовтня, в Ужгородському зональному відділі Військової служби правопорядку Збройних Сил України відбулася відправка військовослужбовців до Луганської області.

На запрошення керівництва Відділу з благословіння митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора участь у відправці взяв голова відділення Ужгородського району Єпархіального відділу із взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України Мукачівської єпархії, протоієрей Петро Баб’як. Про це повідомляється на сайті Мукачівської єпархії УПЦ.

Священнослужитель звершив уставний молебень за мир в Україні та окропив святою водою військових. За традицією кожному військовослужбовцю-захиснику були вручені іконки та натільні хрестики.