На Покрову прихожан Києво-Печерської лаври попросили весь день бути в монастирі

Прийти у Святу Успенську Києво-Печерську лавру і молитовно підтримати обитель у свято Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) запросив сьогодні віруючих її намісник митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел по завершенні Літургії у Трапезній церкві на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

Мова йде про участь у святковій Літургії в одному з храмів обителі. Також владика-намісник просив по можливості бути в Лаврі цілий день, повідомляє "Фома в Україні".

Увечері, о 17.00 почнеться читання Акафістів Пресвятої Богородиці перед Успенським собором і при вході в Лавру.

«За бажанням і по можливості ви можете прийти помолитися», — звернувся владика Павел до віруючих.

Божественні літургії будуть звершені у восьми храмах монастиря: у Хрестовоздвиженській церкві (початок о 6.30), Успенському соборі (7.00), храмі на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело» (8.00), церкві на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» (8.30), Трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських (8.30), Аннозачатіївському храмі (9.15), церкві на честь Різдва Пресвятої Богородиці (8.45), храмі преподобного Сергія Радонезького (9.40).

Раніше намісник Києво-Печерської лаври віруючих просив посилити молитви про збереження православних святинь.