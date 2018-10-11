Синод РПЦ 15 жовтня у Мінську дасть офіційну оцінку рішенням Фанару

Константинопольським Патріархатом "вчинено безпрецедентну антиканонічну дію, яка є спробою руйнації основ православного канонічного ладу".

Про це заявив глава Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Московського Патріархату Володимир Легойда на своєму офіційному каналі Telegram увечері 11 жовтня.

Також він повідомив, що "Священний Синод Руської Православної Церкви на найближчому засіданні 15 жовтня у Мінську дасть свою офіційну оцінку цього діяння".

Як повідомлялося, Синод Константинопольського Патріархату сьогодні ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській Церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат «зняв анафему» з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.