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Синод РПЦ 15 жовтня у Мінську дасть офіційну оцінку рішенням Фанару

20:04, 11 жовтня 2018
Православ`я
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Синод РПЦ дасть офіційну оцінку рішенню Фанару / exapsalmos.gr

Константинопольським Патріархатом "вчинено безпрецедентну антиканонічну дію, яка є спробою руйнації основ православного канонічного ладу".

Про це заявив глава Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Московського Патріархату Володимир Легойда на своєму офіційному каналі Telegram увечері 11 жовтня.

Також він повідомив, що "Священний Синод Руської Православної Церкви на найближчому засіданні 15 жовтня у Мінську дасть свою офіційну оцінку цього діяння".

Як повідомлялося, Синод Константинопольського Патріархату сьогодні ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській Церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат «зняв анафему» з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

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