Чудотворна ікона Божої Матері «Знамення» Курсько-Корінна 5 днів перебувала в Латвії

Принесення чудотворної ікони Божої Матері «Знамення» Курської-Корінної в межі Латвійської Православної Церкви відбулося з 5 по 10 жовтня.

Про це повідомляє офіційний сайт ЛПЦ.

До принесення чудотворного образу були видані брошури, присвячені іконі.

5 жовтня святиня була доставлена у кафедральний собор Різдва Христового Риги. Урочисту зустріч ікони очолив митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр.

7 жовтня митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр очолив Божественну літургію в кафедральному соборі Різдва Христового Риги.

8 жовтня, у день пам'яті преподобного Сергія Радонезького, чудотворний образ було урочисто перенесено у ризький Троїце-Сергієв жіночий монастир. Від монастирських воріт ікону хресним ходом пронесли територією обителі, потім встановили в монастирському храмі преподобного Сергія Радонезького, де була звершена Божественна літургія.

10 жовтня у соборі Різдва Христового була відслужена Божественна літургія, яку з благословення митрополита Ризького Олександра звершив єпископ Єлгавський Іоанн.

По завершенні Літургії було звершено молебень перед відправленням чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Знамення» Курської-Корінної на місце свого постійного перебування у Знаменський Синодальний собор Нью-Йорка у США.

По завершенні проповіді чудотворний образ хресним ходом обнесли навколо кафедрального собору, потім ікона покинула межі Латвії і повернулися до США.