В УПЦ видали церковний православний календар на 2019 рік

Інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви випустив офіційний Церковний православний календар на 2019 рік, у якому вказані всі свята та надані богослужбові вказівки.

Календар, окрім церковного місяцеслова і вказівок для богослужбових читань, містить офіційну довідкову інформацію про єпископат, синодальні й єпархіальні установи Української Православної Церкви, повідомляється на офіційному сайті УПЦ.

У виданні також представлений ​​фотолітопис служіння Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

На сторінках календаря поданий перелік чоловічих і жіночих імен святих Православної Церкви, а також вказані основні ювілейні дати церковних подій і свят, що відзначатимуться у 2019 році.

Офіційний церковний календар Української Православної Церкви регламентує випадки суміщення і перенесення церковних свят відповідно до рішення Календарної комісії УПЦ, затвердженої Предстоятелем.