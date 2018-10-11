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На Вінниччині освятили храм на честь преподобного Серафима Саровського

17:17, 11 жовтня 2018
Православ`я
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Митрополит Симеон освятив новий храм / orthodox.vinnica.ua

Митрополит Вінницький і Барський Симеон 11 жовтня звершив освячення нового храму на честь преподобного Серафима Саровського у селищі Бар Барського району.

Митрополит очолив першу Божественну літургію у храмі, повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

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По завершенні літургії відбувся хресний хід навколо храму. Потім владика Симеон нагородив благодійників парафії відзнаками та благословенними грамотами Вінницької єпархії.

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