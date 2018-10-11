Чернець столичного Десятинного монастиря евакуював п'ять сімей на Чернігівщині

З благословення єпископа Гедеона, намісника Десятинного монастиря, братія обителі взяли участь в евакуації людей з села Монастирище Ічнянського району Чернігівської області.

Насельник монастиря ієродиякон Гавриїл перевіз п'ять сімей у безпечний район Ніжина, повідомляє прес-служба Десятинного монастиря.

У телефонній розмові отець Гавриїл розповів, як відбувалася евакуація.

«Усіх їх завезли в Ніжин, там поки безпечно. Там майже все село виїхало, в основному ті, у кого були машини, або за ким приїхали родичі. Ми вже більше нікого не могли забрати, бо було вже пізно й темно в селі. У багатьох будинках повибивало вікна вибуховою хвилею, а один чоловік розповів, що поруч із ним щось вибухнуло, це було рано вранці, що з нього вибухом куртку зірвало й прибило до землі. А ще одному пощастило, він вивозив сім'ю на машині, так вибухнув поруч снаряд й осколками пробило колеса, і він на дисках з порваною гумою їхав до Прилук до родичів.

Одним словом, Слава Богу за все! Люди дуже раді та задоволені, плакали так, як ніби назавжди їдуть і дуже дякували за допомогу», - сказав він.