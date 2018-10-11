В усіх єпархіях УПЦ відкрито збір допомоги потерпілим від вибухів на складах з боєприпасами в Ічні

Збір коштів та гуманітарної допомоги для постраждалих від надзвичайної ситуації в Ічні Синодальний відділ із соціально-гуманітарних питань УПЦ оголосив в усіх єпархіях Української Православної Церкви.

Про це заявив голова відділу протоієрей Владислав Діханов, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Допомога необхідна постраждалим, котрі знайшли притулок у Миколаївському соборі, у храмах і монастирях Ніжинської єпархії або котрі ночують у пунктах евакуації, які організувала місцева влада», – зазначив голова Відділу з соціально-гуманітарних питань УПЦ.

Протоієрей Владислав Діханов підкреслив, що особливої домоги постраждалі від техногенної аварії на військовому арсеналі біля м.Ічня потребуватимуть тоді, коли почнуть повертатися до своїх домівок. Адже, як зауважив священик, «будинки зруйновані».

«Потрібно буде забезпечувати людей засобами гігієни, елементарними речами, продуктами харчування, одягом, ліками тощо, – додав отець Владислав. – Усі люди потребуватимуть тієї чи іншої допомоги».

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