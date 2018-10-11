Лукашенко привітав митрополита Філарета з 40-річчям призначення на Мінську кафедру

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав митрополита Філарета, Почесного Патріаршого Екзарха всієї Білорусі, з 40-річчям від дня призначення на Мінсько-Білоруську кафедру.

Про це повідомляється на офіційному сайті Білоруської Православної Церкви.

«Багато років силою морального авторитету Ви допомагали об'єднувати людей з різними думками і прагненнями, знаходити правильні рішення у складних ситуаціях. Завдяки Вашій діяльності християни Білорусі довіряють Православній Церкві як осередку духовності та високих моральних цінностей», – йдеться у привітанні.

Президент зазначив, що відданість митрополита Філарета ідеалам любові та милосердя є яскравим прикладом того, як зусилля однієї людини здатні наблизити суспільство до досконалості й наповнити душі любов'ю та добром.

«Упевнений, що Ваші знання, мудрість та молитовна підтримка будуть і надалі допомагати людям у пошуку правильного шляху, сприяти зміцненню авторитету Білоруської Православної Церкви», – підкреслив Олександр Лукашенко.

Глава держави побажав митрополиту Філарету здоров'я, миру та успіхів у служінні на благо Білорусі та Православ'я.