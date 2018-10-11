Митрополит Антоній нагадав віруючим про важливість довіри Богу (рос.)

Митрополит Антоний (Паканич) напомнил верующим о главном – доверии Богу.

Назад к Богу

Кто не познал скорбей, тот не познал Бога. Почему так важно помнить об этом?

Потому что, убегая от испытаний, лишений, унижений, гонений, мы убегаем от Самого Бога. Безусловно, для человеческого естества избегать боли, житейских ненастий, бед – это природное стремление.

Но Господь дал нам недвусмысленное новое понимание всего происходящего в нашей жизни.

Творец предлагает нам задуматься: что значат окружающий нас мир, события, люди, что значит для Бога и для нас наше появление на этом свете, наше падение, наше спасение?

Об этом Он говорит в Новом Завете, давая нам новый закон, новые ориентиры, новое понимание старых явлений и событий.

Но, к сожалению, Его слова могут потеряться в житейской каждодневной суете, остаться мертвыми, неуслышанными, так и не ожить, не распуститься в душе, если не будет приложено усилий с нашей стороны, не будут сделаны шаги навстречу Богу или, вернее, назад к Богу.

В начале Книги Бытия есть слова о сотворении человека в лице Адама и Евы, в которых Бог вдохнул Свое дыхание (Быт. 2:7).

Это удивительный и непостижимый факт! Произошло сроднение Бога и человека. В человеческое бытие с самого начала вписана гармония жизни с Творцом.

Мы умом не можем до конца этого понять и постичь, мы в состоянии только это прочувствовать, опытно испытать присутствие Всевышнего в жизни.

Задуманной изначально гармонией Бога и человека, нашим, дерзну сказать, родством мы не делаемся подобными Ему, но можем познавать Творца бесконечно, памятуя, что между Ним и нами есть гармония.

Это познание ограничено нашим тварным естеством здесь, на земле, и расстоянием приближения к Богу по мере духовного возрастания – в жизни вечной.

«Мы созвучны Богу, потому что Его дыхание в нас есть и этим дыханием мы есмы, мы движемся, мы живем (Деян 17:28), без него мы были бы просто частью материального или животного мира, не человечеством; и мы Его испытываем как беспредельную или предельную тайну, перед которой преклоняемся, к которой обращаемся только в форме молитвы: Свят, Свят, Свят Господь… – непостижим, величествен, и вместе с тем раскрывающийся перед нами», – пишет митрополит Антоний Сурожский.

Чего бояться?

Познавая Творца, мы приобретаем мир, а уверенность в Божием Промысле относительно нас дает нам мужество и крепость, ибо: «Если Бог за нас, кто против нас?»

Следовательно: все, что есть в нашей жизни, исходит от Творца и является следствием выбранного нами пути.

Если мы сознательно движемся к Богу, то не можем не чувствовать Его поддержку и помощь, утешение и любовь. Все житейские ситуации в таком случае рассматриваются сквозь призму духовных законов, все становится на свои места.

Если же мы удираем от Творца, тогда Он уже не в состоянии нам помочь, Он слишком далеко от Нас по нашей вине. Мы, таким образом, в одностороннем порядке расторгаем наш с Ним союз любви и гармонии. И пенять нужно только на самих себя.

Малодушие проявляется вследствие непонимания или незнания этих законов.

Святитель Николай Сербский пишет: «Только неразумный думает, что страдание есть зло. Разумный же знает, что страдание не зло, но лишь проявление зла и лечение зла».

Болезнь – это не кара за грех, а сигнал о том, что с нашей духовной жизнью не все в порядке.

Зачастую физические недуги, житейские испытания даются как средство для испытания нашей верности Богу. И только страдание, принятое с мужеством, терпением и благодарностью, становится христианским подвигом.

Преподобный Серафим Саровский учит: «Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига или даже более».

Поэтому бессмысленно паниковать и бояться, а в любой сложной ситуации вспоминайте слова Господа, обращенные к нам: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8:35).

"Православная жизнь".