У Почаїв приїхав грецький професор-богослов

Професор Фессалонікійського Богословського Факультету Петрос Васіліадіс, який перебуває в Україні, виступив перед студентами Почаївської духовної семінарії з лекцією на тему: "Православне розуміння місії".

Про це написав заступник глави Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич на своїй сторінці у Фейсбук.

"Було дуже живо й цікаво. Було багато цікавого й надихаючого спілкування. Сподобалося як студентам і викладачам, так і професору, який саму атмосферу охарактеризував словами зі Святого Письма: "Се что добро, или что красно? Но еже жити братии вкупе" (Пс. 132:1). Відчувався дух братства, єдності, відчувався спільний дух між ним і всіма нами. Хоча професор був вперше в Почаєві", - написав протоієрей Миколай.

Він також зазначив, у якій теплій атмосфері закінчилось спілкування.

""Я вас ніколи не забуду", - такі зворушливі слова з легким тремтінням в голосі сказав професор студентам після того, як лекція і спілкування завершилися, а студенти всі разом заспівали на грецький мотив грецькою мовою "Άξιον εστίν" ("Достойно есть")", - зазначив заступник глави Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ.

Сьогодні, 11 жовтня, Петрос Васіліадіс зустрінеться з молоддю в столичному Свято-Іонинському монастирі й говоритиме про роль мирян у житті Церкви. Початок о 19.00.