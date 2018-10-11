Австрійський митрополит розповів, коли і як розглядатимуть "українське питання" на Фанарі наступного разу
10:42, 11 жовтня 2018Православ`я
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Митрополит Арсеній / 24tv.ua
На засіданні Синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести ухвалення рішення щодо надання Томосу для України.
Про це сказав митрополит Австрійський та екзарх Угорщини Арсеній (Кардамакіс), повідомляє 24 канал з посиланням на "DW".
Митрополит зазначив, що відповідне рішення Вселенський патріархат Константинополя ухвалить лише тоді, коли настане "відповідний час".
"Ми не воліли б створювати жодних нових проблем, однак з Божою допомогою будемо чинити так, щоб усе було мирно", – заявив митрополит.
Наступне засідання Синоду Вселенського патріархату відбудеться з 9 по 11 листопада.
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