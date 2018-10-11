Австрійський митрополит розповів, коли і як розглядатимуть "українське питання" на Фанарі наступного разу

На засіданні Синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести ухвалення рішення щодо надання Томосу для України.

Про це сказав митрополит Австрійський та екзарх Угорщини Арсеній (Кардамакіс), повідомляє 24 канал з посиланням на "DW".

Митрополит зазначив, що відповідне рішення Вселенський патріархат Константинополя ухвалить лише тоді, коли настане "відповідний час".

"Ми не воліли б створювати жодних нових проблем, однак з Божою допомогою будемо чинити так, щоб усе було мирно", – заявив митрополит.

Наступне засідання Синоду Вселенського патріархату відбудеться з 9 по 11 листопада.