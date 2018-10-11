До Кам'янського прибули ікони святих Андрія Первозванного, князя Володимира і княгині Ольги

В Кам'янську єпархію УПЦ 9 жовтня прибули три православні святині.

Цього дня віруючі міста Кам'янське з архієпископом Каменським і Царечанським Володимиром у Свято-Миколаївському соборі зустріли святині – ікони святого апостола Андрія Первозванного, святого рівноапостольного князя Володимира та святої рівноапостольної княгині Ольги з їх частками мощей. Про це повідомляє сайт Кам'янської єпархії УПЦ.

Під співи і величання святині були перенесені в собор, де над ними були прочитані молитви.

Святині відвідують кожну єпархію УПЦ у рамках ювілейного хресного ходу до 1030-літтю Хрещення Київської Русі.

У кам'янському соборі ікони пробудуть до 15 жовтня включно. Щодня перед ними будуть відбуватися молебні.