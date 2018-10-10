У Києво-Печерській лаврі почали святкувати Собор отців Ближніх печер

Напередодні свята на честь Собору преподобних отців Києво-Печерських, які у Ближніх печерах (прп. Антонія) спочивають, 10 жовтня, Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив всенічне бдіння у храмі преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святкування пам’яті Собору Ближніх печер у 1886 році перенесли з 21 вересня (ст. ст.) на 28 вересня (11 жовтня – новий стиль) відповідно до святкування пам’яті Собору святих Дальніх печер (11 вересня). У преподобних Ближніх печер також є спільна пам’ять з преподобними Дальніх печер – у 2-у Неділю Великого посту, коли святкується Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських.

Завтра Предстоятель звершить Божественну літургію у цьому ж храмі. Початок богослужіння о 8.30.