У середу, 10 жовтня, у день свята Браїлівської ікони Божої Матері, православні Вінниччини вшанували Браїлівську ікону Божої Матері.

Цього дня митрополит Вінницький і Барський Симеон очолив святкову Божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі Браїлівського монастиря. Про це повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ.

По завершенні Літургії навколо монастиря була звершена хресна хода та молебень перед іконою Божої Матері.

Після цього митрополит Симеон подякував архіпастирям за спільну молитву і привітав настоятельку монастиря ігуменю Антонію (Стеценко), сестер та паломників обителі зі святом і побажав заступництва Пресвятої Богородиці перед Престолом Всевишнього.