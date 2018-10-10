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Православні Вінниччини вшанували Браїлівську ікону Божої Матері

23:36, 10 жовтня 2018
Православ`я
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Православні Вінниччини вшанували Браїлівську ікону Божої Матері / orthodox.vinnica.ua

Цього дня митрополит Вінницький і Барський Симеон очолив святкову Божественну літургію у Свято-Троїцькому соборі Браїлівського монастиря. Про це повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua

По завершенні Літургії навколо монастиря була звершена хресна хода та молебень перед іконою Божої Матері.

/ orthodox.vinnica.ua

Після цього митрополит Симеон подякував архіпастирям за спільну молитву і привітав настоятельку монастиря ігуменю Антонію (Стеценко), сестер та паломників обителі зі святом і побажав заступництва Пресвятої Богородиці перед Престолом Всевишнього.

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