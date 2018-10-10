У Йоганнесбурзі відзначили 20-річчя руського православного приходу в ПАР

У Йоганнесбурзі 6-8 жовтня пройшли урочистості, присвячені 20-річчю відкриття у ПАР парафії в ім'я преподобного Сергія Радонезького.

Святкові заходи очолив архієпископ Віденський і Будапештський Антоній, керівник Управління Московської Патріархії із закордонних установ, повідомляє сайт Сергіївського приходу в Йоганнесбурзі.

6 жовтня делегація Руської Православної Церкви на чолі з архієпископом Антонієм прибула до Йоганнесбурга.

Увечері того ж дня архієпископ Антоній звершив всенічне бдіння в Сергіївському храмі. Після богослужіння архіпастир оглянув парафіяльний центр, бібліотеку, класи недільної школи, мультимедійну виставку ікон із зібрання Третьяковської галереї «Вікно у вічність», виставку, присвячену 100-річчю мученицької кончини святих Царствених страстотерпців, та експозицію, що розповідає про основні етапи будівництва храму.

7 жовтня архієпископ Віденський і Будапештський Антоній та архієпископ Йоганнесбурзький і Преторійський Дамаскін звершили Божественну літургію та молебень преподобному Сергію Радонезькому у співслужінні духовенства, а також кліриків Йоганнесбурзької єпархії Олександрійської Православної Церкви, у тому числі настоятелів сербської і болгарської парафій.

Після Літургії був звершений хресний хід.

Владика Дамаскін і владика Антоній тепло вітали молільників зі знаменною датою в житті парафії.

В урочистостях взяли участь близько 200 людей: голови і представники дипломатичних місій Росії, Білорусії, Сербії та Болгарії, ділових та політичних кіл ПАР, численні парафіяни та гості парафії.

8 жовтня на запрошення архієпископа Йоганнесбурзького і Преторійского Дамаскіна архієпископ Віденський і Будапештський Антоній і члени делегації Руської Православної Церкви відвідали Йоганнесбурзьку митрополію. Архіпастирі піднесли молитву в Свято-Троїцькому храмі, після чого в ході братської бесіди підбили підсумки візиту делегації Московського Патріархату в ПАР.