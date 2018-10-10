Митрополит Онуфрій передав у Стразбург ікону Всіх преподобних отців Києво-Печерських

У Стразбурзі в храмі Всіх святих голова Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Віктор (Коцаба) від імені Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрія передав ікону Всіх преподобних отців Києво-Печерських, написану сестрами Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Одеси.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на офіційний сайт УПЦ, єпископ Віктор у храмі Всіх святих очолив Божественну літургію. Йому співслужили настоятель - ігумен Филип (Рябих), клірики та гості у священному сані. За богослужінням співав академічний хор Київської духовної академії і семінарії під керівництвом архімандрита Леонтія (Тупкало).

Під час літургії була піднесена молитва за єдність Вселенського Православ`я та мир і подолання розділень в Україні.

Єпископ Віктор подякував ігумену Филипу за можливість молитовного спілкування та співучасть у організації святкових заходів з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі у духовно-просвітницькому центрі, що діє при храмі.

Як повідомлялось, 9 жовтня у Страсбурзі представники Української Православної Церкви провели захід, присвячений 1030-річчю Хрещення Русі. Делегацію УПЦ очолив голова Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Віктор (Коцаба). Голова Синодального відділу УПЦ «Церква і культура» ігуменя Серафима (Шевчик) представила виставку експонатів, які ілюструють духовний спадок Київської держави.