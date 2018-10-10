У Кропивницький прибула ікона Покрову Богородиці з часткою Її Омофору та ковчег з мощами 30 святих воїнів

У Кропивницький прибула ікона Покрову Пресвятої Богородиці з часткою Її Омофору, а також ковчег з мощами 30-ти святих воїнів

Як повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ, 8 жовтня, з нагоди цьогорічного відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі, а також напередодні відзначення Покрову Пресвятої Богородиці та державного свята Дня Захисника України, з благословення митрополита Іоасафа, у місто прибули святині.

Вони багаторазово доставлялись у зону АТО для духовної підтримки наших військових.

9 жовтня з Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці після Божественної літургії святині були по черзі доставлені у медичні заклади міста.

Священики Іоанн Верескун і Максим Бойчура відвідали Кіровоградські міські лікарні № 1 та № 3, а також Кіровоградський обласний госпіталь для ветеранів війни. До 13 жовтня святині перебуватимуть на богослужіннях у храмах міста, а також лікарнях і військових частинах, начальних закладах.