Болгарська Православна Церква закликала вирішувати українське церковне питання на всеправославній нараді

Рішення про допустимість дій Константинопольської патріархії в Україні може дати лише Всеправославний собор, зазначається у заяві болгарських архієреїв.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на офіційний сайт Болгарської Православної Церкви.

Під час чергового засідання Священного Синоду Болгарської Православної Церкви, 4 жовтня, його членами було розглянуто питання про тривожну ситуацію, що склалася внаслідок дій Константинопольської патріархії на території Української Православної Церкви.

Після обговорення члени Священного Синоду БПЦ: митрополит Ловчанський Гавриїл, митрополит Варненський і Великопреславський Іоанн, а також митрополит Відинський Даниїл виступили із закликом розглянути зазначене питання на всеправославній нараді.

Аргументуючи свою позицію, архієреї вказали на «невідповідність заявлених мотивів Константинопольського патріархату щодо одностороннього втручання в справи помісної Православної Церкви і реальних наслідків такого втручання». Як відзначають ієрархи, створення паралельної церковної структури, як то було в 1992 – 2004 роках у Болгарії, спричинить за собою захоплення храмів та іншого церковного майна Церкви.

«Хто візьме на себе відповідальність за всіх тих людей, чиє життя опиниться під загрозою в Україні, коли вони стануть на захист святинь – храмів і монастирів, в разі скасування реєстрації для Православної Церкви, до якої вони належать, як про те відкрито говорять політики в Україні?», - зазначають синодали.

Болгарські архієреї також підкреслили невідповідність дій Константинопольської патріархії канонічному порядку Православної Церкви – оскарження рішення, прийнятого за документами трьохсотрічної давнини не відповідає канонічним нормам.

«Особливо важливо пам’ятати, – зауважують ієрархи, – про 133-є правило Карфагенського помісного собору 419 року, згідно з яким надається три роки на вирішення претензій щодо територіальної приналежності до юрисдикції єпископа. Правило 17-е Четвертого Вселенського собору і ідентичне Правило 25-е Шостого (Трульського) Вселенського собору визначають термін давнини для суперечок про приєднання парафій до єпархії законного єпископа на тридцять років».

Також у своїй заяві члени Священного Синоду Болгарської Православної Церкви відзначили, що дії Константинопольської патріархії на канонічній території іншої Помісної Церкви викликали «проблему, яка не може бути вирішена між двома патріархатами». «Зіткнувшись з фактичним перериванням євхаристійного спілкування між двома Помісними Церквами, яке в результаті поглиблення суперечки переведе нинішній локальний розкол з України в розкол глобального масштабу в Святому Православ’ї, ми не можемо погодитися з тим, що продовження однобічних дій Константинопольського патріархату в Україні є шляхом для подолання там церковного розколу», – констатують у Синоді БПЦ.

«Авторитетне рішення церковної суперечки в Україні може бути досягнуто лише в рамках загальноправославної дискусії та скликання Всеправославного собору», – підкреслюють болгарські синодали, вказуючи, що кілька днів тому Антіохійський патріархат запропонував скликати зустріч Предстоятелів Помісних Церков.