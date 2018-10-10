Відомий грецький біблеїст прибув в Україну, щоб ознайомитись з системою богословської освіти
11:06, 10 жовтня 2018Православ`я
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Професор Петрос Вассіліадіс / kdais.kiev.ua
Київську духовну академію і семінарію 9 жовтня відвідав президент Всесвітньої конференції асоціацій богословських інститутів та освітян професор Петрос Вассіліадіс, відомий грецький біблеїст.
Як повідомляє прес-служба КДА, в академії гостя зустрічав ректор Київських духовних шкіл єпископ Сильвестр. Сторони обговорили питання та плани взаємної співпраці.
Професор Вассіліадіс перебуває в Україні для ознайомлення з системою богословської освіти Української Православної Церкви. Крім зустрічей з керівництвом Академії передбачаються лекції перед студентами Київської і Почаївської духовних семінарій.
Пан Вассіліадіс прагне систематизувати роботу православних навчальних закладів Православних Церков.
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