Відомий грецький біблеїст прибув в Україну, щоб ознайомитись з системою богословської освіти

Київську духовну академію і семінарію 9 жовтня відвідав президент Всесвітньої конференції асоціацій богословських інститутів та освітян професор Петрос Вассіліадіс, відомий грецький біблеїст.

Як повідомляє прес-служба КДА, в академії гостя зустрічав ректор Київських духовних шкіл єпископ Сильвестр. Сторони обговорили питання та плани взаємної співпраці.

Професор Вассіліадіс перебуває в Україні для ознайомлення з системою богословської освіти Української Православної Церкви. Крім зустрічей з керівництвом Академії передбачаються лекції перед студентами Київської і Почаївської духовних семінарій.

Пан Вассіліадіс прагне систематизувати роботу православних навчальних закладів Православних Церков.