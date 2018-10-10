Іконописна школа преподобного Аліпія Печерського при Кафедральному соборі УПЦ розпочала новий навчальний рік

У суботу, 6 жовтня, розпочався навчальний рік іконописної школи на честь преподобного Аліпія Печерського.

Цього дня по благословінню архієпископа Бородянського Варсонофія в Андріє-Володимирівському храмі на місці будівництва Кафедрального собору м. Києва для учнів іконописної школи був звершений молебень перед початком навчання. Про це повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Молебень звершував протоієрей Павло Білий, директор Духовно-просвітницького центру Кафедрального собору УПЦ. Учні школи молитовно просили Господа дарувати вдосконалення художніх навиків та розвитку таланту іконопису.

Після молебну священик звернувся до всіх зі словом привітання та настанови. У проповіді о. Павло акцентував увагу учнів на тому, що Господь як Творець усього, Своїм прикладом закликає кожну людину бути творцем нового та прекрасного.

Навчальна програма школи передбачає вивчення: академіного рисунку, іконописної практики, теорії Закону Божого, теорії іконопису та іконології.

В школі викладаються правила написання канонічної ікони темперною технікою та золочіння ікон сусальним золотом. В школу приймаються учні, котрі мають хоча б базові навики рисунку.

Цього року нового набору у школу не відбувалося. Проте звільнилося три вакантних місця для навчання.