У Горлівці відбулася панахида за загиблими дітьми, які підірвалися на міні

У понеділок, 8 жовтня, митрополит Горлівський і Слов’янський Митрофан звершив Божественну літургію у нижньому храмі Богоявленського кафедрального собору на честь Новомучеників та сповідників Руської Церкви, а після Літургії — панахиду за загиблими горлівськими школярами.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

Перед панахидою за загиблими 9 днів тому дітьми — їхні імена: Кирило Коробков (12 років), Андрій Максименко (13 років), Віталій Бербінов (13 років) — владика закликав молитися за всіх загиблих на Донбасі.

«У мене немає чарівних слів, які можна сказати, і батьки перестануть тужити. Якби такі слова були, я б їх обов’язково сказав. Але християни — це люди, які знають, що земне життя зі смертю не закінчується, вона має продовження у вічності. Ми про це свідчимо, коли збираємося разом і молимося про покійних… Мені хотілося б сказати батькам, що наша молитва — це вираз щирого співчуття і любові до вас. Ви не одні, ми всі разом. Ми не тільки в дев’ятий і сороковий, але і кожен день будемо молитися про ваших дітей, які, я впевнений, зараз у Престолу Божого моляться про нас з вами. Будемо молитися і про всіх, хто загинув на цій війні. Царство їм Небесне», — звернувся до присутніх митрополит Митрофан.

30 вересня четверо горлівських дітей відправилися досліджувати покинутий будинок у сірій зоні між селищем Бесарабка і Майорським блокпостом. Проходячи стежкою, вони підірвалися на протипіхотній осколкової міні. Троє загинули на місці, один був поранений.