Документальний фільм про Києво-Печерську лавру отримав престижну міжнародну нагороду

Документальний проект «Києво-Печерська Лавра. Фотографія тисячоліття», створений телеканалом «Інтер» та за підтримки УПЦ і зокрема Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, удостоєний нагороди VIII Міжнародного телевізійного фестивалю «ТЕФІ-Співдружність».

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на «Інтер».

Документальний проект розповідає про тисячолітню історію Києво-Печерської лаври, про долю обителі в ХХ ст., в епоху найсуворіших випробувань, і про її відродження після відновлення тут чернечого служіння 30 років тому.

Як зазначається, для знімальної групи «Інтера» Києво-Печерська лавра відкрила свої двері і показала те, що зазвичай приховано від сторонніх очей.

«Я вітаю знімальну групу і всіх причетних до проекту, – сказав головний редактор каналу «Інтер», один з авторів проекту Антон Нікітін. — Звичайно, ми не заради нагород працюємо. Але гідна оцінка роботи мотивує на подальші звершення, творчий пошук і реалізацію нових задумів… У ньому (ред. – документальному фільмі) ми розповідали про тисячолітню традицію Лаврського чернецтва… І в цій традиції – витоки нашої культури, духовного життя, нашої цивілізації. Ми зробили фільм, наповнений історичним змістом, що не втратив своєї актуальності. Цей проект – про сучасність, хоча відсилання в ньому йде в тисячолітню історію. Про те, хто ми є насправді, і про нашу велику духовну спадщину».

«ТЕФІ-Співдружність» проводиться щорічно. Цього року фестиваль проходив 4 - 7 жовтня у Ташкенті, Республіка Узбекистан. Його тема – «Образ Батьківщини: час, місце, доля». На фестивалі були представлені роботи з 12 держав.