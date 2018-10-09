У Раді Європи відбувся захід, присвячений 1030-річчю Хрещення Русі

У вівторок, 9 жовтня, у Страсбурзі в Раді Європи відбувся захід, присвячений 1030-річчю Хрещення Київської Русі.

Делегацію Української Православної Церкви очолив голова Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Баришівський Віктор. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Захід розпочався відео-привітанням Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Зі вступним словом до всіх присутніх звернувся єпископ Віктор. «Щиро вітаю всіх на сьогоднішньому святковому заході, що проходить в стінах Ради Європи та присвячений відзначенню у 2018 році 1030-ї річниці Хрещення Київської Русі, спадкоємницею якої є наша держава Україна.

День Хрещення Київської Русі у нашій державі відзначено як особливу дату і у церковному, і у цивільному календарі. Світській історіографії важко не помітити важливість цієї події, як би вона не оцінювалася з точки зору різних перспектив. Слов´янські народи, прийнявши християнство, увійшли у сім’ю європейських народів та змогли долучитися до досягнень європейської культури. Саме Хрещення Київської Русі стало основою її державотворення. Під впливом християнства поступово відбулася докорінна зміна світобачення та світосприйняття населення Давньоруської держави.

Святкуючи цю визначну подію, що також залишила помітний слід в історії всієї Європи, ми хочемо поділитися красивими сторінками нашого християнського буття з усіма вами», — зазначив владика Віктор.

Далі слово мали віце-спікер Парламенту Болгарії Валерій Жаблянов, народний депутат України, член української делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи Вадим Новинський. У заході взяли участь дипломати Постійного Представництва України при Раді Європи, представники дипломатичного корпусу країн-членів Ради Європи, настоятель храму Всіх святих у Страсбурзі ігумен Филип (Рябих), священнослужителі та запрошені гості.

Після офіційних виступів всі присутні мали змогу ознайомитися із виставкою експонатів, що ілюструють духовну спадщину Київської держави, яку представила голова Синодального відділу УПЦ «Церква і культура» ігуменя Серафима (Шевчик). Далі пролунали традиційні українські піснеспіви у виконанні академічного хору Київської духовної академії і семінарії під керівництвом архімандрита Леонтія (Тупкало). На завершення з концертною програмою виступив переможець телевізійного конкурсу «Голос країни-2017» протоієрей Олександр Клименко.

Завершився захід теплим спілкуванням всіх гостей та учасників.