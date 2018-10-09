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У Раді Європи відбувся захід, присвячений 1030-річчю Хрещення Русі

19:05, 09 жовтня 2018
Православ`я
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У Раді Європи відбувся захід, присвячений 1030-річчю Хрещення Русі / news.church.ua

Делегацію Української Православної Церкви очолив голова Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Баришівський Віктор. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Захід розпочався відео-привітанням Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

Зі вступним словом до всіх присутніх звернувся єпископ Віктор. «Щиро вітаю всіх на сьогоднішньому святковому заході, що проходить в стінах Ради Європи та присвячений відзначенню у 2018 році 1030-ї річниці Хрещення Київської Русі, спадкоємницею якої є наша держава Україна.

/ news.church.ua

День Хрещення Київської Русі у нашій державі відзначено як особливу дату і у церковному, і у цивільному календарі. Світській історіографії важко не помітити важливість цієї події, як би вона не оцінювалася з точки зору різних перспектив. Слов´янські народи, прийнявши християнство, увійшли у сім’ю європейських народів та змогли долучитися до досягнень європейської культури. Саме Хрещення Київської Русі стало основою її державотворення. Під впливом християнства поступово відбулася докорінна зміна світобачення та світосприйняття населення Давньоруської держави.

/ news.church.ua

Святкуючи цю визначну подію, що також залишила помітний слід в історії всієї Європи, ми хочемо поділитися красивими сторінками нашого християнського буття з усіма вами», — зазначив владика Віктор.

Далі слово мали віце-спікер Парламенту Болгарії Валерій Жаблянов, народний депутат України, член української делегації Парламентської Асамблеї Ради Європи Вадим Новинський. У заході взяли участь дипломати Постійного Представництва України при Раді Європи, представники дипломатичного корпусу країн-членів Ради Європи, настоятель храму Всіх святих у Страсбурзі ігумен Филип (Рябих), священнослужителі та запрошені гості.

/ news.church.ua

Після офіційних виступів всі присутні мали змогу ознайомитися із виставкою експонатів, що ілюструють духовну спадщину Київської держави, яку представила голова Синодального відділу УПЦ «Церква і культура» ігуменя Серафима (Шевчик). Далі пролунали традиційні українські піснеспіви у виконанні академічного хору Київської духовної академії і семінарії під керівництвом архімандрита Леонтія (Тупкало). На завершення з концертною програмою виступив переможець телевізійного конкурсу «Голос країни-2017» протоієрей Олександр Клименко.

Завершився захід теплим спілкуванням всіх гостей та учасників.

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