В Іспанії прославили понад 200 християнських святих

Понад 200 християнських святих, які подвизалися в Іспанії та Португалії, прославили 7 жовтня в іспанській Сарагосі.

За основу прославлення був узятий місяцеслов, складений настоятелем храму святої Марії Магдалини в Мадриді протоієреєм Андрієм Кордочкиним, повідомляє сайт журналу "Фома" з посиланням на Корсунську єпархію.

Рішення про прославлення іберійських святих було прийнято Асамблеєю православних єпископів Іспанії та Португалії 20 квітня 2018 року. 7 жовтня урочисте прославлення відбулося за Літургією на парафії Успіння Пресвятої Богородиці Румунської Православної Церкви в іспанській Сарагосі.

До списку включено понад 200 імен давніх святих, святкування яких буде відбуватися щорічно у неділю напередодні 12 жовтня — святкування Пресвятої Богородиці Пілар — національного свята Іспанії.

Прославлення давніх іберійських святих очолив митрополит Західноєвропейський і Середземноморський Йосип (Румунська Православна Церква).