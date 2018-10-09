У Стамбулі йде засідання синоду Константинопольського патріархату
18:13, 09 жовтня 2018Православ`я
2908 0
Храм святого Георгія в Стамбулі / getyourguide.ru
У Стамбулі у вівторок відкрилося засідання синоду Константинопольського патріархату, на якому, можливо, буде розглянуто питання про надання автокефалії української церкви.
Священний синод почав працювати цим ранком, - повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на прес-службу патріархату.
Як очікується, засідання триватиме три дні - до 11 жовтня. Про питання, винесені на обговорення, офіційно не повідомляється.
"Порядок щомісячних засідань ніколи не розкривається для засобів масової інформації", - пояснили в прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter