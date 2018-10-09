У Стамбулі йде засідання синоду Константинопольського патріархату

У Стамбулі у вівторок відкрилося засідання синоду Константинопольського патріархату, на якому, можливо, буде розглянуто питання про надання автокефалії української церкви.

Священний синод почав працювати цим ранком, - повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на прес-службу патріархату.

Як очікується, засідання триватиме три дні - до 11 жовтня. Про питання, винесені на обговорення, офіційно не повідомляється.

"Порядок щомісячних засідань ніколи не розкривається для засобів масової інформації", - пояснили в прес-службі.