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У Стамбулі йде засідання синоду Константинопольського патріархату

18:13, 09 жовтня 2018
Православ`я
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Храм святого Георгія в Стамбулі / getyourguide.ru

У Стамбулі у вівторок відкрилося засідання синоду Константинопольського патріархату, на якому, можливо, буде розглянуто питання про надання автокефалії української церкви.

Священний синод почав працювати цим ранком, - повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на прес-службу патріархату.

Як очікується, засідання триватиме три дні - до 11 жовтня. Про питання, винесені на обговорення, офіційно не повідомляється.

"Порядок щомісячних засідань ніколи не розкривається для засобів масової інформації", - пояснили в прес-службі.

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