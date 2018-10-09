Митрополит Антоній - про те, без чого неможливі нормальні відносини між людьми (рос.)

Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) – о том, что такое уважение и почему без него невозможны нормальные отношения между людьми.

Как вы думаете, без чего не бывает настоящей любви? Можно назвать несколько определений – без испытаний, страданий, мужества. Все эти ответы будут правильны; перечисленные качества, безусловно, важны и нужны. Они периодически необходимы человеку, чтобы укрепиться в своем выборе, в своих чувствах.

Но только одно качество должно быть постоянным сопроводителем любви, без него она не состоится. Это качество – уважение.

Когда возникает уважение к другому человеку? Когда уходит даже малейшая неискренность и ложь во взаимоотношениях. Когда человек не боится показать свои слабости другому, не боится быть непонятым и смешным, не боится быть преданным. Когда уходит любой страх.

Уважение – это одна из духовных потребностей человека. Оно необходимо для лучшего понимания ближнего, для служения ему, оно незаменимо ни в дружбе, ни в семье, ни в работе. С уважения начинаются настоящие отношения.

Именно уважение располагает к другому, делает отношения теплыми, дает ощущение ценности и важности собеседника. Уважая, мы бережно относимся к человеку, почтительно – к его интересам, устремлениям и решениям. Если этого нет, то нет и самой любви.

В современном мире на каждом шагу можно услышать о любви, но, к сожалению, зачастую эти слова ничем не подкреплены. В церковном мире тоже много говорится о братской любви, но если при этих словах нет бережного отношения, уважения к другому, попытки понять, то ни о какой любви не может идти речь. Уважение – это не желание занять место другого человека, а готовность быть рядом.

"Вести"