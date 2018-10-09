На Волині відбудеться перший фестиваль недільних шкіл “Покров”

Волинська єпархія УПЦ запрошує на перший фестиваль недільних шкіл “Покров”. Фестиваль відбудеться 14 жовтня у Луцьку, у подвір’ї Волинської духовної семінарії, повідомляється на сайті Волинської єпархії УПЦ. У програмі фестивалю: майстер-класи, показові виступи, захоплююча вистава, козацьке частування зі смаколиками, сімейний квест та конкурс творчих робіт. Детальніше можна дізнатися тут.

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