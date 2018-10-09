На Волині відбудеться перший фестиваль недільних шкіл “Покров”
06:19, 09 жовтня 2018Православ`я
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У програмі фестивалю сімейний квест та конкурс творчих робіт / pravmir.ru
Волинська єпархія УПЦ запрошує на перший фестиваль недільних шкіл “Покров”.
Фестиваль відбудеться 14 жовтня у Луцьку, у подвір’ї Волинської духовної семінарії, повідомляється на сайті Волинської єпархії УПЦ.
У програмі фестивалю: майстер-класи, показові виступи, захоплююча вистава, козацьке частування зі смаколиками, сімейний квест та конкурс творчих робіт.
Детальніше можна дізнатися тут.
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