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На Волині відбудеться перший фестиваль недільних шкіл “Покров”

06:19, 09 жовтня 2018
Православ`я
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У програмі фестивалю сімейний квест та конкурс творчих робіт / pravmir.ru

Фестиваль відбудеться 14 жовтня у Луцьку, у подвір’ї Волинської духовної семінарії, повідомляється на сайті Волинської єпархії УПЦ.

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У програмі фестивалю: майстер-класи, показові виступи, захоплююча вистава, козацьке частування зі смаколиками, сімейний квест та конкурс творчих робіт.

Детальніше можна дізнатися тут.

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