Православна молодь Одеси передала в інтернат новий зимовий одяг
02:12, 09 жовтня 2018Православ`я
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Православна молодь Одеси передала вихованцям школи-інтернату новий зимовий одяг та солодощі / eparhiya.od.ua
У понеділок, 8 жовтня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, молодіжний актив Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря на чолі з його керівником протоієреєм Іоанном Скалозубом відвідали дітей Михайлівської школи-інтернату, яка знаходиться у селі Михайлівка Саратського району Одеської області.
Після молебню в інтернат передали новий зимовий одяг. Для дітей інтернату були куплені: зимові пуховики для дівчаток, шкіряні куртки для хлопчиків, футболки, светри, сорочки та солодощі, повідомляє "Православна Одеса".
На цей час у Михайлівській школі-інтернаті перебуває 80 дітей від 6 до 16 років.
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