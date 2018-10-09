Православна молодь Одеси передала в інтернат новий зимовий одяг

У понеділок, 8 жовтня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, молодіжний актив Свято-Іверського Одеського чоловічого монастиря на чолі з його керівником протоієреєм Іоанном Скалозубом відвідали дітей Михайлівської школи-інтернату, яка знаходиться у селі Михайлівка Саратського району Одеської області.

Після молебню в інтернат передали новий зимовий одяг. Для дітей інтернату були куплені: зимові пуховики для дівчаток, шкіряні куртки для хлопчиків, футболки, светри, сорочки та солодощі, повідомляє "Православна Одеса".

На цей час у Михайлівській школі-інтернаті перебуває 80 дітей від 6 до 16 років.