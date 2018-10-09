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Православні Латвії зустріли ікону Пресвятої Богородиці «Знамення»

00:33, 09 жовтня 2018
Православ`я
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Курсько-Корінна ікона Божої Матері «Знамення» пробуде в Латвії до 10 жовтня / pravoslavie.lv

У понеділок, 8 жовтня, духовенство і віруючі Латвійської Православної Церкви в Ризькому Свято-Троїце-Сергієвому жіночому монастирі урочисто зустріли Курсько-Корінну ікону Пресвятої Богородиці «Знамення».

Вперше Латвію, місто Ригу, Ризький кафедральний собор і Ризький Свято-Троїце-Сергієв жіночий монастир відвідав Курсько-Корінної образ Пресвятої Богородиці, повідомляє офіційний сайт ЛПЦ.

/ православ'я.ЛВ

Від монастирських воріт Курсько-Корінна ікона хресним ходом була обнесена територією обителі, після чого занесена до монастирського храму прп. Сергія Радонезького, де була звершена Божественна літургія Архієрейським служінням.

/ православ'я.ЛВ

На сугубій єктенії були проголошені особливі прохання про єдність Святого Православ'я і прохання про мир в Україні.

Після богослужіння і поклоніння віруючих іконі Курсько-Корінний образ Пресвятої Богородиці був урочисто відправлений у Ризький собор Різдва Христового, де його чекали численні паломники та віруючі.

/ православ'я.ЛВ

Курсько-Корінна ікона Божої Матері «Знамення» пробуде в Латвії до 10 жовтня. Щодня перед образом між богослужіннями звершуються молебні зі співом канону та акафісту.

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