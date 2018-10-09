Православні Латвії зустріли ікону Пресвятої Богородиці «Знамення»

У понеділок, 8 жовтня, духовенство і віруючі Латвійської Православної Церкви в Ризькому Свято-Троїце-Сергієвому жіночому монастирі урочисто зустріли Курсько-Корінну ікону Пресвятої Богородиці «Знамення».

Вперше Латвію, місто Ригу, Ризький кафедральний собор і Ризький Свято-Троїце-Сергієв жіночий монастир відвідав Курсько-Корінної образ Пресвятої Богородиці, повідомляє офіційний сайт ЛПЦ.

Від монастирських воріт Курсько-Корінна ікона хресним ходом була обнесена територією обителі, після чого занесена до монастирського храму прп. Сергія Радонезького, де була звершена Божественна літургія Архієрейським служінням.

На сугубій єктенії були проголошені особливі прохання про єдність Святого Православ'я і прохання про мир в Україні.

Після богослужіння і поклоніння віруючих іконі Курсько-Корінний образ Пресвятої Богородиці був урочисто відправлений у Ризький собор Різдва Христового, де його чекали численні паломники та віруючі.

Курсько-Корінна ікона Божої Матері «Знамення» пробуде в Латвії до 10 жовтня. Щодня перед образом між богослужіннями звершуються молебні зі співом канону та акафісту.