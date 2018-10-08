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На Одещині православні пройшли 10 км з молитвою про мир в Україні

21:19, 08 жовтня 2018
Православ`я
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У Татарбунарах пройшов загальноміський хресний хід / eparhiya.od.ua

У неділю, 7 жовтня, у місті Татарбунари Одеської області пройшов загальноміський хресний хід з чудотворною іконою святителя Миколая, храмовою іконою Успіння Пресвятої Богородиці і ковчегом із часточками мощей святих угодників, які перебувають у Свято-Успенському храмі.

У хресній ході взяли участь духовенство благочиння, вихованці недільних шкіл "Веселка" та "Преображення", парафіяни храму та всі бажаючі, повідомляє "Православна Одеса".

/ eparhiya.od.ua

Під час хресного ходу довжиною понад 10 кілометрів, який проходив міськими вулицями, духовенство, діти і віряни возносили молитви про мир і стабільність в Україні, а також молилися про припинення конфлікту в Церкві Христовій.

/ eparhiya.od.ua
На Одещині православні пройшли 10 км з молитвою про мир в Україні / eparhiya.od.ua

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