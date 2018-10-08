На Одещині православні пройшли 10 км з молитвою про мир в Україні

У неділю, 7 жовтня, у місті Татарбунари Одеської області пройшов загальноміський хресний хід з чудотворною іконою святителя Миколая, храмовою іконою Успіння Пресвятої Богородиці і ковчегом із часточками мощей святих угодників, які перебувають у Свято-Успенському храмі.

У хресній ході взяли участь духовенство благочиння, вихованці недільних шкіл "Веселка" та "Преображення", парафіяни храму та всі бажаючі, повідомляє "Православна Одеса".

Під час хресного ходу довжиною понад 10 кілометрів, який проходив міськими вулицями, духовенство, діти і віряни возносили молитви про мир і стабільність в Україні, а також молилися про припинення конфлікту в Церкві Христовій.