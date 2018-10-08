У Києво-Печерській лаврі попрощалися з українським баскетболістом Григорієм Хижняком

У понеділок, 8 жовтня, в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври попрощалися з українським баскетболістом Григорієм Хижняком.

Відспівування знаменитого українського баскетболіста, колишнього гравця збірної України з баскетболу Григорія Хижняка очолив уставник монастиря архімандрит Полікарп, повідомляється на сайті обителі.

Напередодні ввечері після того, як труну з тілом покійного було доставлено в Лавру, Намісник Святої Печерської обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел у співслужінні братії монастиря звершив заупокійну літію по рабу Божому Григорію.

Перед відспівуванням отець Полікарп розповів про життєвий шлях покійного, зазначивши: «Він безперестану перебував у храмі, весь вільний час намагався присвятити молитві. Це важка втрата не тільки для рідних і близьких, а й для всіх нас. Григорій залишиться для кожного з нас у пам’яті як людина добра, скромна, чуйна, як людина, з якою можна було поговорити і попросити поради. Нехай Господь упокоїть його душу і прийме в селища праведних, де всі святі Його спочивають!»

Григорій Хижняк помер на 45-му році життя, був постійним прихожанином Києво-Печерської лаври та інших православних храмів міста Києва. Він народився 16 липня 1974 року у місті Миколаєві, був одним з кращих оборонних центрових європейського баскетболу початку 2000 років. Грав за збірну України на двох чемпіонатах Європи в 1997 і 2003 році. Після закінчення кар’єри гравця став тренером дубля команди «ДніпроАзот». З сезону 2011-2012 років працював директором з маркетингу київського баскетбольного клубу «Будівельник».