У Києві відкрили XVI Міжнародний фестиваль православного кіно «Покров»

У понеділок, 8 жовтня, у Національній опері України ім. Тараса Шевченка проходить церемонія відкриття XVI Міжнародного фестивалю православного кіно «Покров».

Цього року фестиваль «Покров» присвячений 30-річчю відродження Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

На головні призи фестивалю претендують 70 фільмів з України, Білорусі, Грузії, Польщі, Боснії і Герцоговини, Індії, Сербії, США і Росії в номінаціях анімаційного, короткометражного, документального та повнометражного кіно.

На початку урочистого заходу присутні переглянуть відеопривітання Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія, з благословення якого відбувається православний кінофорум. Архіпастир подякував організаторам та учасникам за участь у великій справі відтворення в людині здорового християнського образу.

Перед глядачами із привітанням виступить президент фестивалю «Покров» народний депутат України Андрій Деркач, який вже в 16-й раз оголосив про відкриття кінофоруму.

Після урочистої церемонії відкриття глядачам буде запропонована світова прем’єра фільму «Помилки неофіта. Великий піст» (режисер Віталій Любецький, Студія в ім’я святого Іоанна Воїна Свято-Єлисаветинського монастиря, Білорусь, 2018).

Перегляди конкурсних робіт будуть організовані в київському «Будинку кіно» (вул. Саксаганського, 6) 8 жовтня з 11:00 до 15:00, 9, 10 жовтня з 11.00 до 22.00, 11 жовтня з 11:00 до 16:00. Урочисте закриття — 11 жовтня о 18:00.

Вхід вільний. Із детальним розкладом показів можна ознайомитись на сайті кінофестивалю.