У Луцьку після реставрації відкрили Свято-Андріївський храм УПЦ
16:43, 08 жовтня 2018Православ`я
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Свято-Андріївський храм / volyn.church.ua
У Свято-Андріївському храмі кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, 7 жовтня, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив Божественну літургію.
Разом з архієреєм молились клірики собору та численні віруючі, повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
Свято-Андріївський храм відтепер зможе повноцінно приймати віруючих людей. У ньому було проведено суттєвий ремонт: утеплено підлогу, поставлено вікна та виконано інші роботи для того, аби перебування за Богослужінням в цьому храмі стало максимально комфортним.
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