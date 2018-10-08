У Луцьку після реставрації відкрили Свято-Андріївський храм УПЦ

У Свято-Андріївському храмі кафедрального собору Всіх Святих Землі Волинської міста Луцька, 7 жовтня, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив Божественну літургію.

Разом з архієреєм молились клірики собору та численні віруючі, повідомляє прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

Свято-Андріївський храм відтепер зможе повноцінно приймати віруючих людей. У ньому було проведено суттєвий ремонт: утеплено підлогу, поставлено вікна та виконано інші роботи для того, аби перебування за Богослужінням в цьому храмі стало максимально комфортним.