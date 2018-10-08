Митрополит Запорізький у день юриста нагадав, що справедливо застосовувати закони можна лише перемігши зло в своїй душі

У день професійного свята, 8 жовтня, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука побажав юристам успіхів у роботі та нагадав, що справедливо застосовувати закони можна лише перемігши зло в своїй душі.

Текст привітання оприлюднено на сайті Запорізької єпархії Української Православної Церкви, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«День юриста - дата, яку по праву можуть відзначати не лише всі ті, хто має диплом юриста, а й міністри, депутати, податкові та трудові інспектори, бо кожен із них має бути обізнаний у юриспруденції», - зазначив владика Лука.

Водночас митрополит Запорізький і Мелітопольський нагадав про місію юристів.

«Незалежно від спеціалізації, вимоги до кожного з вас однакові: борючись з несправедливістю, а по суті, з гріхом, важливо не долучитися до нього. У всіх життєвих ситуаціях, пов'язаних із необхідністю застосування закону, серце людини не має опинятися у владі недобрих почуттів, які ріднять його з нечистими духами. Лише перемога над злом у своїй душі відкриває людині можливість справедливого застосування закону, про що Церква постійно підносить свої молитви», - сказав владика Лука.