У Кропивницьку в обласній дитячій лікарні священик причастив онкохворих пацієнтів

Керівник єпархіального відділу Благодійності та соціального служіння протоієрей Андрій Бобрик 6 жовтня звершив пастирський візит до обласної дитячої лікарні міста Кропивницький, де причастив 9-х онкохворих маленьких пацієнтів Святих Христових Таїн.

На початку зустрічі священик Андрій розповів про євангельське сприйняття хвороб, страждань та болю, і зауважив на головній сутності та радості, котру несе християнство, що біль не триватиме вічно, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

Після бесіди священик прийняв сповідь дорослих дітей і разом з меншими причастив Святих Тіла і Крові Господніх. На завершення зустрічі священик побажав малечі, щоб Христос постійно укріпляв їх в вірі, надії та любові, щоб відчуття присутності Бога надихало на терпіння, особисту перемогу над злом і швидшому одужанню.