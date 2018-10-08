У Троїце-Сергієвій лаврі Митрополит Онуфрій звершив богослужіння напередодні урочистостей на честь Сергія Радонезького

У Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі 8 жовтня відзначають преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонежського.

Напередодні, в Успенському соборі обителі богослужіння очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій, повідомляє patriarchia.ru.

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За традицією архієрейські богослужіння в цей день відбувалися і в інших храмах Лаври.

У Троїцькому соборі Свято-Троїцької Сергієвої лаври очолив всенічне бдіння Патріарх Кирил.

8 жовтня, в день преставлення преподобного Сергія Радонезького на Божественній літургії в Успенському соборі Троїце-Сергієвої лаври моляться тисячі паломників.

*Преподобний Сергій Радонезький (в миру Варфоломій) - засновник ряду монастирів, в тому числі Троїце-Сергієвої лаври.

Відомий також як представник діяльного ісихазму, основоположник руського старецтва і возобновитель чернечого спільножитнецтва, яке йде від Антонія і Феодосія Печерських.

Від XV століття вшановується РПЦ в лику преподобних. Вважається покровителем учнів.