На Чернігівщині освятили Спасо-Преображенський храм

Архієпископ Климент 7 жовтня освятив престол у Спасо-Преображенському храмі в Ічні.

Після освячення владика звершив Божественну літургію, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.

Архіпастир нагородив почесного благочинного протоієрея Іоанна Ясенівку найвищою богослужбовою нагородою – правом носіння другого хреста з прикрасами.

За літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Архієпископ Климент подякував усім, хто долучився до справи реставрації храму, і з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви нагородив благодійника Валерія Вощевського орденом святителя Миколая.