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На Чернігівщині освятили Спасо-Преображенський храм

10:03, 08 жовтня 2018
Православ`я
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На Чернігівщині освятили храм / orthodox.cn.ua

Після освячення владика звершив Божественну літургію, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.

Архіпастир нагородив почесного благочинного протоієрея Іоанна Ясенівку найвищою богослужбовою нагородою – правом носіння другого хреста з прикрасами.

За літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

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Архієпископ Климент подякував усім, хто долучився до справи реставрації храму, і з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви нагородив благодійника Валерія Вощевського орденом святителя Миколая.

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