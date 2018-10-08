На Чернігівщині освятили Спасо-Преображенський храм
10:03, 08 жовтня 2018Православ`я
4851 0
На Чернігівщині освятили храм / orthodox.cn.ua
Архієпископ Климент 7 жовтня освятив престол у Спасо-Преображенському храмі в Ічні.
Після освячення владика звершив Божественну літургію, повідомляє прес-служба Ніжинської єпархії УПЦ.
Архіпастир нагородив почесного благочинного протоієрея Іоанна Ясенівку найвищою богослужбовою нагородою – правом носіння другого хреста з прикрасами.
За літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.
Архієпископ Климент подякував усім, хто долучився до справи реставрації храму, і з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви нагородив благодійника Валерія Вощевського орденом святителя Миколая.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter