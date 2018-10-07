Духовенство Морського собору Херсона благословило нових курсантів морехідного училища

У суботу, 6 жовтня, з благословення митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, настоятель Миколаївського Морського собору ієромонах Силуан (Пасенко) і протоієрей Микола Гаврилюк взяли участь в урочистих заходах з нагоди посвяти в курсанти Херсонського морехідного училища рибної промисловості.

Отець Силуан звернувся до першокурсників зі словом привітання та настанови, після чого був звершений короткий молебень. На завершення молитви першокурсники морехідного училища, які прийняли присягу, були окроплені святою водою, повідомляє сайт Морського собору.

Участь духовенства Морського собору Херсона у заходах з нагоди посвяти в курсанти морехідного училища є багаторічною традицією духовної опіки священнослужителями херсонських моряків.