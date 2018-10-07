У Дніпрі освятили новий православний храм на честь ікони «Вифлеємської» - єдиного образу, де Богородиця посміхається

У суботу, 6 жовтня, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней звершив велике освячення храму ікони Божої Матері «Вифлеємська» у Дніпрі.

Новий храм зводився за проектом архітекторів Каменева та Сутиріної, яким вдалося вдало розташувати відносно невелику церкву в зоні щільної житлової забудови, повідомляє сайт Дніпропетровської єпархії УПЦ.

Храм має хрестоподібну форму і увінчаний купольним барабаном з віконними прорізами і маківкою, традиційної для церковного зодчества. У храмі два приділи: нижній на честь Святителя Спиридона Триміфунтського, верхній – на честь ікони Божої Матері «Вифлеємська».

Храм на честь цієї чудотворної Богородичної ікони – єдиний у Дніпропетровській єпархії. Особливість цього образу в тому, що це єдина з прославлених ікон Пресвятої Богородиці, на якій Пречиста Діва усміхається.

Перед початком Великого освячення храму свого архіпастиря зустрічали з хлібом-сіллю і квітами діти церковно-парафіяльної школи і церковно-парафіяльний актив храму.

Архіпастир з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія нагородив настоятеля храму протоієрея В'ячеслава Білохатнюка правом носіння хреста з прикрасами.

На сугубій єктенії були виголошені прохання про мир і добробут на українській землі, а митрополит Іриней прочитав молитви про мир в Україні і припинення міжусобної брані в країні.

По закінченні богослужіння правлячий архієрей вручив працівникам, благодійником та парафіянам храму благословенні грамоти.

Також митрополит Іриней відвідав Обласну громадську організацію «Центр захисту життя і сімейних цінностей», якою опікується громада храму ікони Божої Матері «Вифлеємська».